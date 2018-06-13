Bilal Erdoğan'dan İnce'ye: Milletin önüne borcam projesiyle çıkıyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, 'Bu gençliğin önüne hangi projeyle çıkıyorsunuz? Sizin projeniz hangisi? Dün bir tanesini öğrendik. Borcam projesi var. Evlerimizde kullanıyoruz ya' dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, "Biz madenlerimizi mamul madde olarak satmamız lazım. Yani bordan füze yakıtı yapmamız lazım. Bordan ısıya dayanıklı cam yapmamız lazım. Bor olarak satarsan ucuza satarsın ama füze yakıtı olarak satarsan, ısıya dayanıklı cam olarak satarsan pahalıya satarsın" demişti.

İnce'nin bu açıklamaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, "Bu ülkede bunları yapanları gericilikle yaftalayanlar, alternatif olarak sadece yapılanları yapmamayı önerdiler. Birinci köprü yapılacağı zaman yapmamayı teklif ettiler, ikinci köprüyü yapılacağı zaman yapmamayı teklif ettiler. Üçüncü köprü yapılacağı zaman yapmamayı teklif ettiler. Hatırlayın Gezi kalkışmasını. Üçüncü havalimanının yapılmamasını teklif ettiler. Kanal İstanbul'un hala yapılmamasını teklif ediyorlar. Peki bu gençliğin önüne hangi projeyle çıkıyorsunuz. Sizin projeniz hangisi? Dün bir tanesini öğrendik. Borcam projesi var. Evlerimizde kullanıyoruz ya. Bor karışımlı camdan üretilen sıcağa dayanıklı cam. Bir tanesi borcam projesi. 68'den beri Türkiye'de üretiliyormuş meğer" ifadelerini kullandı.