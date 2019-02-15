Bilal Erdoğan'a 'bedelsiz' mesire alanı verildi!

Beykoz Belediyesi, mesire alanının kullanım hakkını 2043 yılına kadar 'bedelsiz bir şekilde' Bilal Erdoğan'ın Okçular Vakfı’na verdi.

Belediyeler Bilal Erdoğan'ın vakfına 'hediye' yağdırmaya devam ediyor.

Üsküdar Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın başkan vekilliği yaptığı İlim Yayma Vakfı’na Bulgurlu Mahallesi’nde bir taşınmazı 49 yıl süreyle bedelsiz olarak vermişti.

Bu haberin üzerinden henüz iki gün geçmişken bu kez de Beykoz Belediyesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan kiraladığı mesire alanının kullanım hakkını 2043 yılına kadar 'bedelsiz bir şekilde' Okçular Vakfı’na verdi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Beykoz Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Aydın Habil, teklifin CHP’li meclis üyelerinin “ret” oyuna karşın AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildiğini söyledi. Habil, belediyenin Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan kiraladığı bu mesire alanı için 2016 yılında düzenleme ihalesi açtığını ve 12 milyon 480 bin liraya ihale ettiğini belirterek “Her şey 2016 yılında siyah beyaz bir film gibi başladı. Mesire alanına ilişkin ihale 1 harf eksik yazıldığı için yaklaşık 2 milyon fazladan ihale edildi. Beykoz Belediyesi bütçesindeki artışlarla yaklaşık 18 milyona yapılan mesire alanı Okçular Vakfı’na devrediliyor” dedi. Teklifin görüşülme esnasında talep ettikleri halde konuyla ilgili hiçbir ekin ve protokolün kendilerine gösterilmediğini vurgulayan Habil “Ama gelin görün ki tabelalar bile meclisten protokol geçmeden yerlerine asılmış. Buranın tasarrufu tamamen vakfa geçmiş oldu. Halkın bu alanı kullanıp kullanamayacağını şu anda bilemiyoruz” ifadelerini kullandı. Alanda şu an “Okçular Vakfı Riva Tesisleri” yazılı tabela asılı.