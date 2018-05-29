Bilal Erdoğan: Peygamber efendimiz, Allah'ın mesajını ulaştırarak çok iyi bir girişimcilik örneği gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'un oğlu Bilal Erdoğan, 'Peygamber efendimiz, Allah'ın mesajını insanlara ulaştırarak girişimcilik örneği gösterdi' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Bahariye Mevlevihanesinde düzenlenen Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV) 6. Girişimcilik Ödül Töreni'nde konuştu.

Haberler.com'un haberine göre, "Peygamber Efendimiz Allah'ın mesajını insanlara ulaştırarak çok iyi bir girişimcilik örneği gösterdi" diyen Erdoğan, "Malazgirt'i, İstanbul'un fethini biliyoruz. İstanbul'un fethi, İstanbul'un aslında yeniden medeniyetle buluşmasını sağlayan bir fetihtir. Çünkü Latin istilası 13. yüzyılın başında gerçekleşmiştir. Hala o Latin istilasında İstanbul'dan çalınan birçok güzelim eser Venedik'tedir, alıp götürmüşlerdir. İstanbul, belki 300-400 sene bir medeniyet merkezi olma özelliğini yitirmişken, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethi İstanbul'un yeniden bir medeniyet merkezi vasfı kazanmasına yol açmıştır. Elbette İslam medeniyeti. Şimdi medeniyetimizin geri çekildiği son 200-300 yılın sonunda dünyada yeniden bir arayışın olduğunu görüyoruz. Batı'da sosyal buhranların artmakta olduğunu görüyoruz. Çok büyük emekler neticesinde kurulan birliklerin, paktların artık işlemez hale geldiğini görüyoruz. Büyük oyuncular arasındaki rekabetin yavaş yavaş çatışma potansiyeli arz etmeye başladığını görüyoruz. Bunlar olurken, bir yandan Doğu medeniyetinin yeniden yükselmeye başladığını, Çin'de izliyoruz, Hindistan'da emarelerini görüyoruz ve önümüzdeki dönemde dünyanın bir medeniyet buhranına doğru ilerleyebileceğini izliyoruz" diye konuştu.