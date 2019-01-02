Bilal Erdoğan: Her şeyi devletten beklemeyin, ümmetin ayağa kalkma vakti geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, 'Başka yerde hata ve sorun görmeye artık son verin. Her şeyi devletten, siyasetten beklemek... Bunları artık geçmiş olmamız lazım Artık ümmetin ayağa kalkmasının vakti geldi' dedi.

İlim Yayma Ailesi Geleneksel 1 Ocak Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, "Sorumluluğumuz büyük. Başka yerde hata ve sorun görmeye artık son verin. Her şeyi devletten, siyasetten beklemek... Bunları artık geçmiş olmamız lazım. Artık ümmetin ayağa kalkmasının vakti geldi" dedi.

İnsanlara ciddi bir karamsarlık pompalandığını belirten Erdoğan, "Bu karamsarlıklar bazen eleştirel bir tezahürle, bazen yermeyle, bazen de ciddi zanlarla karşımıza çıkıyor. Son zamanlarda birisiyle ilgili olumlu bir zan işittiğimi hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Karamsarlık işi Müslümanlara yakışmaz. Bu inceliği yaşatamıyoruz. Vefa göstermede sınıfta kalıyoruz. Makamın, mevkinin hakkını vermekte çok böbürlenebiliyoruz. Bu kadar kutlu yükün taşıyıcısı olma iddiasında olan bizler, bu konularda birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmek zorunda değil miyiz? Birbirimizi uyarabilmek, ikaz edebilmek zorundayız. Şu zamanın hastalıklarından kaçınmada buna ihtiyacımız var" diye konuştu.