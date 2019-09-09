Bilal Erdoğan 'hedefini' açıkladı: Cennette sohbete katılmak...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, 'Her şeyden önce hedefimiz Kartal mezunu olmak değil, en mükemmel hayatı yaşamış olan peygamber efendimiz gibi yaşamaya gayret etmek, sonunda onun sancağı altında, o sohbet halkalarına cennette katılabilmek şerefine nail olmak için yaşamak' dedi.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, burada açıklamalarda bulundu. Öğretmen ve öğrencilere seslenen Erdoğan, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olmanın kendisi için külfet olduğunu söyledi. Erdoğan, “Devamlı, ‘Yok efendim, Kartal AİHL mezunları şöyle, Kartal İmam Hatip mezunları böyle’, yalan üzerine yalan, iftira üzerine iftira, manipülasyon, spekülasyon, tezvirat vesaire…” dedi. Erdoğan, “Her şeyden önce hedefimiz Kartal mezunu olmak değil, insan olmak ve yaratılmışların en şereflisi olan insanın, en mükemmel hayatı yaşamış olan peygamber efendimiz gibi yaşamaya gayret etmek, sonunda onun sancağı altında, o sohbet halkalarına cennette katılabilmek şerefine nail olmak için yaşamak. Bizim hedefimiz bu” diye konuştu.