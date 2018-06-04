Bilal Erdoğan: Dünyanın parmak ısırtan işlerini yapan bir ülkeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Türkiye'nin 3. havaalanından 3. köprüye, Kanal İstanbul'dan Sivas'a hızlı treni getirmeye varıncaya kadar dünyanın parmak ısırtan işlerini yapan bir ülke olduğunu söyledi. Erdoğan, "Arkasından yürünecek bir liderimiz olduğu için rabbimize hamd olsun" dedi.

TÜGVA Sivas Şubesi'nin açılışında konuşan Bilal Erdoğan, milletlerin tarihinde dönüm noktaları olduğunu söyledi. Türkiye'nin tarihinde de dönüm noktaları olduğunu belirten Erdoğan, "En hatırası taze olanı 15 Temmuz hain darbe girişimiydi. 15 Temmuz gecesi ipi yurt dışındaki bazı odakların elinde olan hainler güruhu, bu millete bu milletin kendi tüfeğini, tankını, helikopterini, uçağını kullanmak suretiyle bir taarruza geçti" diye konuştu.

'ARKASINDAN YÜRÜNECEK BİR LİDERİMİZ OLDUĞU İÇİN RABBİMİZE HAMDOLSUN'

Bilal Erdoğan, 15 Temmuz gecesini hatırlatarak, "Ama o gece aynı zamanda milletin yanına gitmek için, milletiyle buluşmak için havalanan F16'ların İstanbul semalarında uçmasına rağmen cesaretle hayatı pahasına bu adımı atan, torunuyla, çocuğuyla bu tehlikeli yolculuğa çıkan bir de cumhurbaşkanımız, liderimiz vardı. Öylesine arkasından yürünecek bir liderimiz olduğu için rabbimize hamdolsun. Ama işte bir tarafta böylesine bir lider dururken, o bir tarafta kendini ona rakip gören o gece saklananları da unutmayalım. Özellikle gençlerimiz unutmasın, kimin arkasından yürünür, kimin arkasından yürünmez o gece günle gece gibi ayrıştı, fark edildi" dedi.

'KİMSENİN GÜÇLÜ TÜRKİYE UMUDU YOKTU'

Türkiye'nin yaş ortalaması 30'un altında olan genç bir nüfusa sahip olduğunu anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklarımızın büyüyeceği günler için ya Türkiye dünyada oyun kuran kendi kararlarını kendi veren, bölgesinde ki huzursuzluklara, zulmetlere dur diyen bir lider ülke olacak ya da ipi başkasının elinde filanca ne dedi onu yapan, önünde el pençe divan duran lider tarafından yönetilecek.

Bunları yaşamadık mı? Çünkü o zaman güçlü Türkiye yoktu, kimsenin güçlü Türkiye umudu yoktu. Kimsenin gelecekten beklentileri maalesef güçlü değildi. Ama şimdi dünyanın en büyük projelerini yapan, 3. havaalanından 3. köprüye varıncaya kadar, Kanal İstanbul projesine varıncaya kadar, Sivas'a hızlı treni getirmeye varıncaya kadar dünyanın parmak ısırtan işlerini yapan bir ülkeyiz."