Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızı en iyi tanıyanlardan biriyim, diktatör diyorlar ama...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, 'Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' diyorlar ama bakıyorsunuz 60’ın üzerinde ile gidiyor. Çok sayıda miting yapıyor. Niye? Çünkü millete kendini anlatmaya çalışıyor. Milletin gönlünü almaya çalışıyor. İftiracıların iftiralarını deşifre etmeye çalışıyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda TÜGVA ve AKP Batman Gençlik Kolları iş birliği ile düzenlenen "Gençlik Buluşmaları" etkinliğinde konuştu.

"Ben Cumhurbaşkanımızı en iyi tanıyanlardan biriyim. Bu son 16 yılda işte AK Parti’nin oylarının düştüğü ve HDP’’nin oylarının yükseldiği bu süreci hem görüyorum hem Cumhurbaşkanımızın bu bölgeyle ilgili ve bu bölgenin insanı ile ilgili hissiyatını yakından biliyorum. Buna rağmen bunun nasıl olduğunu anlamaya çalışıyorum" diyen Erdoğan, "Bunu insanlara da söylüyorum. Çok enteresan hikayeler de dinledim. Kimisi kulağına fısıldanan yalanlara inanmış. Kimisi maalesef 28 Şubat sürecinden sonra oluşan inanç eğitimi boşluğundan istifade edip gençleri inançsız bir mayayla mayalamış. Herhalde en büyük darbeyi oradan yedik. İslam dinini hakkıyla öğrenen bir gencin ırkçılığa meyletmesi zorlaşır. Peygamber Efendimiz ırkçılıkla insanları ayırt edenleri lanetliyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' diyorlar ama bakıyorsunuz 60’ın üzerinde ile gidiyor. Çok sayıda miting yapıyor. Niye? Çünkü millete kendini anlatmaya çalışıyor. Milletin gönlünü almaya çalışıyor. İftiracıların iftiralarını, yalancıların yalanlarını deşifre etmeye çalışıyor. Hangi partinin lideri 60 kadar ile gidiyor arkadaşlar? Her seçimde yüzde 40 ile 50 oy alacağı belli olan bir lider bu kadar uğraşıyor ve çalışıyor. Bu adamı nasıl tabanlarınıza bu kadar kötü gösterebiliyorsunuz? Neden biliyor musunuz? Onun için cesur olamadıkları için hasetlerinden kuduruyorlar da ondan" diye konuştu.