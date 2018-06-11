Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, 'Bu özgüven bizde olmasaydı, cesaretli bir liderimiz olmasaydı biz bugün bu Suriye operasyonunu yapamazdık. Şu anda Mehmetçiğimiz Kandil'e doğru ilerliyor olamazdı' dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Kandil operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu. "Bu özgüven bizde olmasaydı, cesaretli bir liderimiz olmasaydı biz bugün bu Suriye operasyonunu yapamazdık. Şu anda Mehmetçiğimiz Kandil'e doğru ilerliyor olamazdı. Çünkü Amerika'nın başkanının önünde iki eli önünde bağlı başı önüne eğik maalesef bu ülke başbakanlar, cumhurbaşkanları gördü" diyen Bilal Erdoğan, "Şimdi geldiğimiz noktada Cumhuriyet döneminin en önemli bilimsel, teknolojik, sanayi atılımlarının en önemli yerli milli teknoloji atılımlarının son 15 yılda muhafazakar, dindar insanlar yönetimdeyken yapıldığını gördük" ifadelerini kullandı.