Bilal Erdoğan babasını övdü: Avrupa'da liderlik kalibresinde kimse yok, ne Almanya'da ne Fransa'da...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, 'Avrupa'da liderlik kalibresinde kimse yok. Ne İngiltere'de, ne Almanya'da, ne de Fransa'da var. Biz, tarihin böyle bir dönüm noktasında önümüzde güçlü bir liderimiz olduğu için şanslıyız' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Avrupa’da liderlik kalibresinde kimse yok. Ne İngiltere'de, ne Almanya'da, ne de Fransa'da var. Biz, tarihin böyle bir dönüm noktasında önümüzde güçlü bir liderimiz olduğu için şanslıyız" dedi.

Bilal Erdoğan, "Avrupa'da liderlik kalibresinde kimse yok. Ne İngiltere'de, ne Almanya'da, ne de Fransa'da var. Biz, tarihin böyle bir dönüm noktasında önümüzde güçlü bir liderimiz olduğu için şanslıyız" diye konuştu.

28 ŞUBAT DÖNEMİNİ DÜŞÜNÜN'

Bilal Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Liderlik, toplumsal değişimin, statüko varken değil statükonun tehlikede olduğu bu huzursuzluk zamanlarında gerçekleştiğini bilmek ve huzursuzluk zamanlarında soğukkanlılığını kaybetmeden o değişimi yönetebilmektir. 16 yılda yaşadıklarımız budur. 28 Şubat dönemini düşünün. Toplumun inançlı kesimine ciddi zulümlerin yapıldığı ve elitist tabakanın istediği gibi bu toplumu değiştirebileceğini düşündüğü huzursuzluk zamanları…Bu zamanların beklediği liderlik, millete hemen huzur getirip işleri yatıştırmak değil, milleti, o huzursuzluğun yeniden yaşanmayacağı yeni bir statükoya kavuşturmak. Dünya 5'ten büyüktür dediğiniz zaman iddialı bir statükoyu hedef olarak önünüze koyuyorsunuz."

'SİZE 'GERİCİ, YOBAZ' DİYECEKLER'

İmam hatiplilerin, "Osmanlı Türkçesini okuyabilmesi gerektiğini ancak bu konu gündeme geldiğinde bazı kesimler tarafından eleştirileceğini" savunan Bilal Erdoğan, şunları söyledi:

"Size 'gerici, yobaz' diyecekler. Onlara artık verecek cevabımız var. 16 yıl önce biraz daha zorlanabilirdik ama ben şunu söylüyorum; Türkiye'de imam hatiplilere ya da bugün ülkeyi yönetenlere 'gerici' diyenler, ortaya ne koydu da ilerici oldu? 1950'lerde yerli uçağımızın, arabamızın üretildiğini ve engellendiğini biliyoruz. İlerici geçinenler siz neredeydiniz? Siz aya çıktınız da, birileri sizin paçanıza mı yapıştı? 16 yıldaki büyüme hızımızı Cumhuriyet tarihi boyunca yaşayabilseydik, bugün biz İtalya'nın da Fransa'nın da önünde olacaktık. Türkiye'nin dünya çapında büyük projeleri yapabiliyor olması ve yerli teknolojide de büyük hamlelere imza atabiliyor olması, bize gerici diyenlere verilecek en büyük cevaptır."