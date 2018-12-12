'Biber gazından bir şey olmaz ya' diyen vali yardımcısının yetkileri alındı

Aydın Kızılcaköy’de köylülere 'Biber gazından bir şey olmaz ya' diyen Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat'tan yetkileri alındı.

Aydın Kızılcaköy’de topraklarına jeotermal enerji santrali (JES) yaptırmak istemeyen kadınlara karşı biber gazı kullanılmasına ilişkin, "Biber gazından bir şey olmaz ya" diyen ve büyük tepki çeken Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat'tan yetkileri alındı.

Aydın Valiliği, tepki çeken olayın ardından Arat hakkında soruşturma başlatmıştı.

Aydın Kulis'te yer alan habere göre, olayların ardından İl Jandarma Komutanlığı ve il Emniyet Müdürlüğü ile ilgili görevler, Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat’tan alınarak, bir diğer Vali Yardımcısı olan Ömer Faruk Günay’a bağlandı.