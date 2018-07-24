Beyoğlu'nda toprak kayması: Bina her an çökebilir

Beyoğlu İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir temel açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı.

Beyoğlu'nda bir temel açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Toprak kayması nedeniyle 4 katlı binada çökme tehlikesi yaşanıyor.

Bina tahliye edilirken polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Alınan bilgiye göre, Sütlüce Fuadiye Sokak'taki bir apartmanın altında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cadde de iki taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Toprak kaymasının devam ettiği gözlenirken, çevredekilerin korkulu bekleyişi devam ediyor.