Beyoğlu’nda silahlı çatışma: 1 yaralı

Beyoğlu’nda kimliği öğrenilemeyen kişi yada kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı çatışmada bir kişi yaralandı. Olay yerine özel harekat ekipleri sevk edilirken olaya karıştıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen kişi ya da kişiler arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Çatışmada bir kişi yaralanırken, diğer şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda yaralanan ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişinin kendi imkanlarıyla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kovanları toplayarak olaya karışan şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan silahlı çatışma sonrası mermilerin sokak üzerinde bulunan park halindeki bazı araçlara isabet ettiği görüldü.

Olaya karıştıkları iddia edilen 3 kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan yaralının yapılan ilk müdahalelerin arından ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.