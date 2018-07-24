Beyoğlu'nda çöken binaya ilişkin önemli bilgi: Arda Turan otel yapmak istiyormuş...

Beyoğlu Sütlüce'de toprak kayması sonucu çöken binanın Arda Turan'a ait olduğu, binanın otel yapılmak istendiği ortaya çıktı.

Beyoğlu ilçesi Sütlüce Mahallesi'nde bulunan ve sabah saatlerinde bastıran yağmurun da etkisiyle oluşan heyelan sonucu çöken binanın önündeki araziyi, futbolcu Arda Turan'ın aldığı iddia edilmişti. İmrahor Caddesi üzerinde bulunan arazinin Arda Turan tarafından alındığını arazinin satışı için o yıllarda yetkilendirilen Emlakçı Emir Ali Kabdan doğruladı.

Sözcü'den Bora Erdin'in haberine göre, Kabdan, “Bu arsa üç yıl önce satıldı. Alanın satışı için mal sahipleri bizimle çalışıyordu. Ancak daha sonra direk Arda Turan'a satış yaptılar. Otel ruhsatı hazırdı. Ancak daha sonra bu ruhsat kullanılmadı” dedi.

Arsanın imar detayları ile ilgili ise Kabdan şunları söyledi: “6-7 bin metrekare kullanım alanlı otel ruhsatı olan bir alandı. Temelden aşağıya üç kat üzerine beş kat olacaktı. Son zamanlarda popüler olan bir cadde olduğu için üç yılda büyük pirim yaptı.” dedi.