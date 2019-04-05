Beylikdüzü ve Şişli'de oylar yeniden sayılacak

İstanbul İl Seçim Kurulu, Beylikdüzü ve Şişli'de geçersiz oyların yeniden sayılması ve geçersiz oyların tespitinin mümkün olmadığının anlaşılması durumunda, o sandıktaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığına ilişkin tüm oyların da yeniden sayıma tabi tutulmasını kararlaştırdı.

AKP'nin İstanbul seçimlerine ilişkin tüm talepleri seçim kurullarınca kabul edilmeye devam ediyor. İstanbul İl Seçim Kurulu kararında, AKP Beylikdüzü İlçe Başkanı Dilaver Sargın'ın Beylikdüzü İlçe Seçim Kurullarına başvurarak, oy sayım ve döküm işlemleriyle sandık sonuç tutanaklarının yeniden düzenlenmesi, geçersiz oyların yeniden sayılması, tutanaktaki hataların düzeltilmesi ve İBB Başkanlığına ait oy pusulalarının tümünün sayılarak birleştirme tutanaklarının buna göre düzeltilmesine karar verilmesi yönünde itirazda bulunduğu hatırlatıldı. Benzer bir talep Şişli'de de gündeme geldi. Kurul, Beylikdüzü ve Şişli'de geçersiz oyların yeniden sayılması ve geçersiz oyların tespitinin mümkün olmadığının anlaşılması durumunda, o sandıktaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığına ilişkin tüm oyların da yeniden sayıma tabi tutulmasını kararlaştırdı.