Beykent Koleji öğretmenleri: Okulumuz kapatıldı, 6 aylık maaşımız ödenmedi

İstanbul Büyükçekme'ye bağlı Beykent Koleji kapatıldı. Onlarca öğretmen ve okul çalışanı yanında kayıt yaptıran velilerin de mağdur olduğu söyleniyor.

Özel okul öğretmenleri sömürüsüne bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Büyükçekme'ye bağlı Beykent Koleji kapatıldı. Onlarca öğretmen ve okul çalışanının yanında, kayıt yaptırıp ödemelerini geri alamayan velilerin de mağdur olduğu söyleniyor.

6 AYDIR MAAŞ ÖDEMİYORLAR

soL'un kapanan kolejde uzun yıllar çalışan bir öğretmenden aldığı bilgiye göre, okul herhangi bir resmi açıklama yapılmadan boşaltılırken, 6 aylık maaşı yatmayan öğretmenlere "mahkemeye gidin" denildi.

İşsiz kalan öğretmen, "Eski patronumuz Adem Çelik'ti. Sonra okulu, geçen yaz bu zamanlar Ufuk Akçakaya diye biri aldı, yani el değiştirdi. Ardından nasıl olduysa, okulu yönetemediler. Arkada neler döndüğünü tam olarak bilemiyoruz, ancak eski patronumuz Adem Çelik geri alınca zaten okul hemen kapandı. Okulu boşalttılar. Çalışanların 6 aylık maaşları verilmedi. Bize mahkemeye gidin dediler ve çekip gittiler. 'Biz okulu kapattık, çektik gidiyoruz' kabul edilebilir bir şey değil" diye konuştu.

VELİ VE ÖĞRENCİLER DE MAĞDUR OLDU

Okulda ortaokul, ilkokul ve lise bölümünde görev yapan öğretmenler ve okul çalışanları ile birlikte yaklaşık 60 kişinin Şubat ayından bu yana maaşlarını alamadığı söyleniyor. Üstelik dönem başında kayıt yaptırıp, ödeme yapan velilerin de okul kapanınca paralarını geri alamadığı belirtiliyor. Veliler ayrıca çocuklarının öğrenim hayatına nerede devam edeceği konusunda da endişelerinin olduğunu belirtiyor.

Okulun kapatılması yargıya taşınırken, veli ve öğretmenler de avukatları aracılığıyla Eylül'de dava açmaya hazırlanıyor.

Görüştüğümüz öğretmenler, Edirne'deki Beykent Koleji'nde de benzer şekilde mağduriyetler yaşandığını söylüyor.

