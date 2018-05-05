Beyazıt'ta 'Büyük Üniversite Buluşması'

Üniversitelerin bölünmesine ilişkin tasarıya karşı yüzlerce öğrenci dün Beyazıt Ana Kapı önündeki 'Büyük Üniversite Buluşması'nda bir aradaydı. İstanbul’daki çeşitli üniversitelerden gelen öğrencilere sanatçı, aydın ve gazeteciler de destek verdi.

Üniversitelerin bölünmesine ilişkin yasa tasarına tepkiler İstanbul Üniversitesi Ana Kapı önünde dün sanatçı, aydın ve gazetecilerin katılımıyla devam etti. “Büyük Üniversite Buluşması” için Beyazıt Ana Kapı’da toplanan İstanbul Üniversitesi öğrencilerine dün İstanbul’daki diğer üniversitelerden de destek vardı. Üniversitelerin bölünmesiyle ilgili tasarının Meclis'teki görüşmeleri ertelenmesine rağmen öğrenciler eylemlerini sürdürüyor.

“Üniversiteme Dokunma” sloganıyla günlerdir fakültelerinde forumlar düzenleyen öğrenciler dün de gerçekleştirdikeri forumların ardından çeşitli kollardan birleşerek Beyazıt Ana Kapı önüne yürüyüşe geçti.

“Büyük Üniversite Buluşması”nda bir araya gelen İstanbul’un çeşitli üniversitelerinden yüzlerce öğrenci “Rant Hırsınız Bize Sökmez”, “Talana Karşı Üniversite Ayakta” pankartlarıyla tasarıya karşı seslerini yükselttiler.

'BİZİ ŞEHİR DIŞINA ATMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

İstanbul Üniversitesi öğrencileri adına açılış konuşması yapan Deniz Büyüker süreci “Tartışmaların merkezinde yer alan maddenin görüşülmesi saatin geç olması, yeter sayıya ulaşılamaması gibi türlü bahanelerle erteleniyor. İşin aslı ise karşılaştıkları toplumsal tepki karşısında kararsızlığa düşmeleridir” ifadeleri ile özetlerken “Gençliğimizi üniversitenin taşınması planlanan Silivri yollarında, Hasdal yollarında geçireceğimize Beyazıt'ta nöbette geçiririz; üniversitemizi böldürmeyiz” ifadelerini kullandı. Tasarıya karşı gösterilen tepkileri “tezgah” diyerek çarpıtmaya çalışanların gerçek tezgahçılar olduğunu söyleyen Büyüker, “Yüksek öğretimi ihya etmenin yolu üniversiteleri bölmek değildir. Onların niyetinin başka olduğu ortadadır” dedi.

Bölünmesi planlan Mühendislik Fakültesi adına konuşan Onat Özaslan “Eğer gerçekten bizler için bir şeyler yapmak istiyorlarsa önce bizlerin ulaşım ve barınma problemlerini çözmeleri, bizlere bilimsel çalışma alanları yaratmaları gerekir. Ancak dertlerinin bu olmadığını çok iyi biliyoruz. Kanal İstanbul projeleriyle kampüsümüzü ranta açmalarına, bizleri şehrin uzak noktalarına atmalarına asla göz yummayacağız” diyerek sonuna kadar direnmeye devam edeceklerini söyledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi öğrencileri alana kendi pankartlarıyla gelerek bölünmeye karşı birlikte mücadele edeceklerini gösterdiler.

Galatasaray Üniversitesi adına konuşan Dilan Üçlertoprağı ise üniversitenin asli unsurları olan akademisyen, öğrenci ve çalışanlarına sorulmadan alınan kararın meşru olmadığını belirtirken Galatasaray Üniversitesi’nde de benzer bir süreç yaşadıklarını şu cümlelerle ifade etti: “2013’te bizim üniversitemizdeki tarihi binada çıkan yangın sonrası da üniversitenin Riva’ya, İstanbul dışına taşınacağı ve üniversitenin otel yapılacağı söylentileri dolaşıyordu. O dönemde üniversitemizin taşınmasına, ranta açılmasına karşı çıktığımız gibi şimdi de İstanbul Üniversitesi'nin bölünmesine, taşınmasına ve böylece ranta açılmasına karşıyız.”

“Büyük Üniversite Buluşmasına” destek için meydanda bulunan sanatçı Metin Coşkun ve KHK ile işine son verilen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Levent Dölek de konuşmalarıyla bölünmeye karşı öğrencilerin yanında üniversiteyi savunacaklarını dile getirdiler.