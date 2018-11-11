Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmede Cemal Kaşıkçı cinayetine verilecek yanıt konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmenin ardından ABD'den açıklama geldi. Reuters haber ajansının bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde Cemal Kaşıkçı cinayetine verilecek yanıt konuşuldu. Erdoğan, Türkiye'nin Kaşıkçı olayıyla ilgili tapeleri Suudi Arabistan ve ABD'ye gönderdiğini açıklamıştı. Başlangıçta Suudi Arabistan'a sahip çıkan açıklamalar yapan Trump, son açıklamalarında temkinli davranarak "Kaşıkçı konusunda güçlü bir fikir sahibi olmaya başladığını" ifade etmişti.