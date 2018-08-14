Beyaz Saray danışmanı: TL'nin değer kaybında yaptırımların etkisi düşük

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı Hasset, TL'nin hızlı değer kaybı ve sonuçlarını yakından izlediklerini belirtip gelişmelerde çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek vergi getiren yaptırımların etkisinin sınırlı olduğunu söyledi. Hasset 'liberal demokrasi' eksikliğine vurgu yaptı.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı Kevin Hasset, Türkiye'deki döviz krizine ilişkin yaptığı açıklamada "Durumu çok yakından izliyoruz. Hazine Bakanı Mnuchin çok yakından izliyor" dedi.

Hasset, Trump'ın Türkiye'den ithal edilen çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik gümrük vergilerini iki katına çıkarmasının Türkiye'nin Gayrı Safi Milli Hasılası'na etkisinin çok sınırlı olduğunu belirtti. Hasset, bu sebeple TL'de yaşanan yaklaşık yüzde 40 oranındaki değer kaybının "Türkiye'de ekonomik temelin rayında gitmediğinin göstergesi olduğunu" öne sürdü.

Beyaz Saray danışmanı ayrıca "Bir ülke liberal demokrasi ile bağını kaybettiğinde, ekonomisine ne olacağını kestiremiyorsunuz ve bence Türkiye'de çok fazla belirsizlik var" diye konuştu.