Beyaz etçilere 156.7 milyon TL para cezası

Şenpiliç, Keskinoğlu ve Er Piliç gibi firmalara rekabeti engelledikleri gerekçesiyle toplam 156.7 milyon TL para cezası verildi.

Rekabet Kurulu, piliç eti üreticisi 10 şirkete rekabeti engelledikleri gerekçesiyle toplam 156.7 milyon TL para cezası verdi.

Cumhuriyet'in haberine göre, piliç eti üretiminde faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. İlgili madde belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan aykırılıkları kapsıyor.

Bu maddeyi ihlal ettiği belirlenen beyaz et üreticisi firmalar şöyle:

*Abalıoğlu YemSoya ve Tekstil Sanayi A.Ş

*Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş

*Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. A.Ş

*CP Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş

*Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yat. Tic. ve San. A.Ş

*Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş

*Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş

*Şenpiliç Gıda San. A.Ş

*Keskinoğlu Tavukçuluk

*Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği

CEZA ALMAYANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Beyaz et sektöründe son dönemde yaşanan konkordatolar sebebiyle Adana ve Mersin'de 2.5 milyonu aşkın civciv açlık sebebiyle telef olmuştu. Buna sebep olan Garip Tavukçuluk, 4. maddeyi ihlal etmediği gerekçesiyle ceza almadı. Ceza almayanlar arasında, Karadeniz'deki üreticilere üretim yaptırıp, iflas ertelemeye gittiği için üreticilerin 6 milyon TL alacağının biriktiği Yemsel Tavukçuluk da 4. maddeyi ihlal etmediği gerekçesiyle ceza almadı. Ceza almayan diğer firmalar ise şöyle:

*Ak Piliç

*As Tavukçuluk

*Bakpiliç Entegre Tavukçuluk

*Bupiliç Entegre Gıda San.

*Hastavuk

*Pilyem

*Şahin Tavukçuluk

*Tad Piliç