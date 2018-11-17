Betül Tanbay serbest bırakıldı

Osman Kavala'nın sahibi olduğu Anadolu Kültür A.Ş.'ye yönelik yapılan operasyonda dün sabah gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan akademisyenlerden Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ile Anadolu Kültür'den Asena Günal, Bora Sarı ve Meltem Çelikkan dün akşam saatlerinde yurtdışına çıkış yasağı konarak serbest bırakılmıştı.
AVRUPA MATEMATİK DERNEĞİ'NDEN TEPKİ
Öte yandan Tanbay'ın Haziran ayında yapılan kongrede başkan yardımcısı seçildiği Avrupa Matematik Derneği bir açıklama yaparak Tanbay'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Dernekten yapılan açıklamada "Profesör Tanbay'ın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" denilerek Avrupa'daki akademi camiasına Tanbay'a yapılan "utanç verici yanlış davranışa karşı" sesini yükseltme çağrısında bulunuldu.