Betam'dan 'İşgücü Piyasası Görünümü' raporu: İşsizlikte şiddetli artış

Betam tarafından yayımlanan Şubat ayı 'İşgücü Piyasası Görünümü' raporunda işsizlikte şiddetli artış olduğu tespiti yapıldı. Rapora göre tarım dışı işsiz sayısı 3,8 milyon.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam), Şubat ayı "İşgücü Piyasası Görünümü" raporunu yayımladı.

"İşsizlikte şiddetli artış" başlığıyla yayımlanan rapor, Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Doç. Dr. Gökçe Uysal Kolaşın ve araştırma görevlisi Furkan Kavuncu tarafından TÜİK, Kariyer net ve Betam verileri kullanılarak hazırlandı.

'TÜM SEKTÖRLERDE İSTİHDAM KAYBI YAŞANDI'

Hazırlanan raporda şöyle denildi:

"Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Kasım 2018 döneminde 0,6 yüzde puan artarak yüzde 14,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde tarım dışı işgücü gerilemiş olmasına rağmen tarım dışı tüm sektörlerde istihdam kayıpları yaşanmış, sonuç olarak tarım dışı işsizlikte şiddetli bir artış kaydedilmiştir. Sanayide, son üç dönemde istihdam 74 bin azalmıştır. Bu düşüş Temmuz 2018’den beri düşmekte olan sanayi üretim endeksiyle paraleldir. İnşaatta 2018 yılı başından bu yana istihdam 363 bin kişi düşmüştür. Hizmetlerde ise istihdam Kasım 2018’de 87 bin gerilemiştir. Betam’ın 2018 yılı son çeyrek büyüme tahmininin yüzde -3,5 olduğunu hatırlatalım. Bu koşullar altında tarım dışı işsizlikteki artışın Aralık 2018’de de devam etmesi beklenmektedir."

'TARIM DIŞI İŞSİZ SAYISI 3,8 MİLYON'

"Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Kasım 2018 döneminde Ekim 2018 dönemiyle kıyaslandığında tarım dışı işgücü 13 bin azalarak 27 milyon 179 bine gerilerken, tarım dışı istihdam 174 bin azalarak 23 milyon 347 bin kişi olarak kaydedilmiştir. Bu gelişmeler sonucunda tarım dışı işsiz sayısı 161 bin kişi artarak 3 milyon 832 bine yükselmiş, tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 14,1’e yükselmiştir. Bu dönemde tarım dışı işgücünün azaldığı da görülmektedir. Tarım dışı işsizliğin buna rağmen 0,6 yüzde puan artmış olması işgücü piyasası açısından koşulların gittikçe zorlaştığını göstermektedir. Bir dönem içerisinde tarım dışı işsiz oranındaki bu büyüklükteki bir artış 2008-2009 Küresel Durağanlık döneminde ve Temmuz 2016 döneminde görülmüştür."

'İŞSİZLİK YÜZDE 0,2 ARTACAK'

"Betam tahmin modeli, mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizliğin 0,2 yüzde puan artışla Kasım 2018 döneminde yüzde 13,7’ye yükseleceğini tahmin etmişti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puan artarak Kasım 2018 döneminde 14,1 olarak gözlemlenmiştir. Betam tahmin modeli Aralık 2018 döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 0,2 yüzde puan artarak yüzde 14,3 seviyesine ulaşacağını öngörmektedir. Tahmin modelinin ayrıntılarına Betam internet sitesinden ulaşılabilir. Tahmin modelinde kullanılan Kariyer.net verilerinden ilan başına başvuru sayısı Şekil 3'de gösterilmektedir. Kariyer.net'in verileri Betam tahmin modelinin girdilerinden biri olmakla birlikte tek etken değildir. Tahminde kullanılan ekonometrik modelde İŞKUR verileri, reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı gibi farklı birçok değişken kullanılmaktadır."

SANAYİ, İNŞAAT VE TARIMDA İSTİHDAM KAYBI

"Mevsimsellikten arındırılmış sektörel istihdam verilerine göre Kasım 2018 döneminde Ekim 2018 dönemine kıyasla tüm sektörlerde istihdam belirgin bir şekilde azalmıştır. Bu dönemde hizmetler istihdamı 87 bin azalırken, sanayi, inşaat ve tarım sektörlerindeki istihdam kayıpları 40 bin, 47 bin ve 54 bin olmuştur. Tarım dışı istihdamdaki 174 binlik azalış Temmuz 2016’daki 190 binlik azalıştan bu yana en sert istihdam kaybıdır. Sanayide son üç dönemdir istihdam kayıpları kaydedilmiştir. İnşatta ise Şubat 2018’de başlayan istihdam kaybı devam etmiş ve toplamda 363 bine ulaşmıştır."