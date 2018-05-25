BETAM: 15-19 yaş arası 709 bin genç ne çalışıyor ne de okuyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi açıklamasına göre '15-19 yaş arasındaki 709 bin genç ne iş gücünde ne de eğitimde'.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi 15-19 yaş arasındaki 709 bin gencin çalışmadığını ve okumadığını açıkladı.

Gökçe Uysal ve Yazgı Genç tarafından hazırlanan araştırma notuna göre bu yaş grubundaki 1 milyon 990 bin genç eğitime devam etmiyor.

Toplam nüfusun yüzde 8,3'ünün bu yaş grubunda olduğunu belirten araştırmaya göre, 15-19 yaş grubundaki kadınların yüzde 33'ü, erkeklerinse yüzde 30'u eğitim görmüyor.

Araştırma notuna göre eğitim görmeyen gençler arasında genel lise ve meslek lisesi mezunlarının oranı giderek artıyor.

Eğitimine devam etmeyen gençlerin işgücüne katılım oranlarının 2015 ve 2016 yıllarında düştüğü belirtiliyor.

Eğitim hayatına devam etmediğini söyleyen 15-19 yaş grubundaki genç kadınların işgücüne katılım oranı 2015 yılında 34,7 iken bu rakamın 2016 yılında yüzde 33,0’e gerilediği görülüyor.

Eğitime devam etmede büyük bölgesel farklar göze çarpıyor, 2016 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde eğitime devam etme oranı yüzde 53,2'de iken Batı Anadolu'da bu oran yüzde 75,9 olarak kaydediliyor.