Beştepe’de ABD’li senatörle Suriye pazarlığı

Trump’ın Suriye’den çekilme kararına ilk karşı çıkanlardan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iki buçuk saat toplantı yaptı.

ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilk karşı çıkanlardan Cumhuriyetçi Parti Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Suriye’yi görüşmek üzere Türkiye’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de kabul ettiği Graham’la yaklaşık iki buçuk saat süren basına kapalı bir görüşme yaptı.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

ABD’nin Suriye’den çekilme kararına “Kürtleri terk edersek ve onlar katledilirse bize gelecekte kim yardım edecek” diyerek karşı çıkan Graham’ın Ankara’daki bu uzun görüşmesi bu konuda pazarlık ihtimalini güçlendiriyor.

Erdoğan'la bir araya gelmeden önce Dışişleri Bakanlığı'nda Mevlüt Çavuşoğlu ile ayrıca görüşen Graham'ın, 8 Ocak'ta Ankara'yı ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un aksine üst düzeyde ağırlanmasıysa dikkat çekti. Erdoğan, Bolton'un muhatabının İbrahim Kalın olduğunu belirterek ABD'li danışman ile görüşmemişti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy bugün yaptığı açıklamada, Graham'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fİdan ile de görüşeceğini açıklamıştı.

ABD’nin çekilme kararının muhaliflerinden olan Graham, aralık ayının sonunda Trump’la Beyaz Saray’da bir araya gelmişti.

Graham, Trump’la görüşmesinin ardından ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesi kararının mevcut aşamada duraksatıldığını açıklamış ve Trump’ın kendisine "bilmediği şeyler anlattığını", bunun da "kendisini daha iyi hissetmesini sağladığını" söylemişti.

