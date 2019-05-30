Beştepe, MİT ve Ankara Emniyeti'ni vuran pilotlar hakkında karar

Darbeci helikopter pilotlarının yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, 18 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz'da MİT, Ankara Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı vuran helikopter pilotlarının yargılandığı davada karar çıktı.

152 sanıklı davada 56 sanık 6 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

3 BİN 932 YIL HAPİS

Darbe girişiminin ardından Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren helikopter pilotu Uğur Kapan, 29 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 932 yıl hapisle cezalandırıldı.

119 sanık ceza aldı, 31 sanık beraat etti. 2 sanığın dosyası ayrıldı. 34 kişi ise darbe girişimine yardım etmekten 12 yıl 6 ay ile 18 yıl arasında değişen cezalar aldı.