Beşiktaş'ta patron saldırısına uğrayan kadın işçi: Şikayet ettim, hiçbir işlem yapılmadı

İstanbul Beşiktaş'ta çalıştığı eğlence mekanının mal sahibi Şahin Şeker'in saldırısına uğrayan Gaye Akıl, 'Ben aynı gece görüntülerle polise gidip şikayetçi oldum. 15 gün hiçbir şey yapılmadı. Bana ve oğluma bir şey yapmalarından korktuğum için sosyal medyadan olayı duyurdum' dedi.

Beşiktaş'ta çalıştığı eğlence mekanının sahibinin şiddetine maruz kalan Gaye Akıl, yaşadıklarına ilişkin açıklamada bulundu.

Olayın görüntülerini sosyal medyadan paylaşmadan önce polise de teslim ettiğini belirten Akıl, hiçbir işlem yapılmadığını söyledi.

Posta gazetesine konuşan Akıl, "Şahin Şeker, 10 Nisan gecesi yanımıza geldi, ‘Beni görünce ayağa kalkacaksınız’ diyerek vurmaya başladı. ‘Seni öldürürüm’ diye tehdit etti. Ben aynı gece görüntülerle polise gidip şikayetçi oldum. 15 gün hiçbir şey yapılmadı" derken, "Savcılığa bizzat gidip görüntülerini ilettim. Yine sonuç yoktu. Avukatım, Şahin Şeker için 6 ay uzaklaştırma kararı çıkardı. Ben o bölgede oturuyorum. 11 yaşındaki oğlum her gün oradan geçip okula gidiyor. Evde tek başına kalamıyorum. Bana ve oğluma bir şey yapmalarından korktuğum için sosyal medyadan olayı duyurdum" ifadesini kullandı.