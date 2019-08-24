Beşiktaş’ta kadınların kayyum protestosuna müdahale: 23 gözaltı

Beşiktaş’ta kadınların kayyum protestosuna müdahale eden polis 23 kişiyi darp ederek gözaltına aldı.

İstanbul Beşiktaş’ta kadınlar tarafından düzenlenen kayyum protestosuna polis saldırdı.

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu üyelerinin Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyum atanmasına karşı Beşiktaş’ta yapmak istediği basın açıklamasına biber gazıyla müdahale eden polis 23 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. Kadınlar gözaltı aracında da polis tarafından darp edildi.

Müdahale sırasında fenalaşan bir kadının hastaneye kaldırıldığı, gözaltılara tepki gösteren HDP milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir’in de polislerce darp edildiği öğrenildi.