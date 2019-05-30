Beşiktaş'ta 35 sandık kurulu üyesinin görevi iptal edildi

Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu, 23 Haziran seçimi öncesi 35 sandık kurulu üyesinin görevini iptal etti.

Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu, 23 Haziran seçimleri için ilçede görevlendirilen 1257 sandık kurulu üyesinden, halen siyasi parti üyesi olduğu tespit edilen 35'inin görevini iptal etti.

CHP ve İYİP tarafından yapılan itirazı karara bağlayan İlçe Seçim Kurulu, kaymakamlıkça bildirilen görev ayrıntılarına dair listede kadroları 6475 sayılı ''Posta Hizmetleri Kanunu'na tabi idari hizmet sözleşmeli işçi'' yazılı 8 kişiden görev verilen ve ''kararın eki 1'' sayılı listede bilgileri yazılı 3 kişinin sandık kurulu görevlerinin kaldırılmasına ve yerine engel hali bulunmayan kamu görevlisinin atanmasına karar verdi.

Sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak görevlendirilen bin 257 kişiden, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca siyasi parti üyesi olduğu ve üyeliklerinin halen devam ettiği tespit edilen 35'inin sandık kurulu görevlerinin kaldırılmasına da karar verildi.