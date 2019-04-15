Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Ekrem İmamoğlu tehdidi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu hafta sonu gittiği Beşiktaş-Başakşehir ve Fenerbahçe-Galatasaray maçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Maçlara gitmemesi için köşe yazısı kaleme alan Nagehan Alçı'yı arayan İmamoğlu, hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin maç öncesi tehdit edildiğini dile getirdi.

Alçı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası tam 22.56’da çaldı telefonum. Açtım. Karşımda Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı değerli gazeteci Murat Ongun vardı.

“Nagehan Hanım yazınızı Başkan dün okudu ancak sizinle konuşmak için özellikle maçın bitmesini bekledi. Kendisi yanımda” diyerek telefonu Ekrem Bey’e verdi…

Son derece sıcak bir tonda konuşmaya başladı İmamoğlu ve şöyle başladı sohbete:

“Nagehan Hanım yazılarınızı dikkatle okuyorum. Uyarılarınızı görüyorum ve önemsiyorum. İyi niyetle bunları yazdığınızı biliyorum. Bu telefonu da, ‘Bakın dediğiniz gibi olmadı, ben halkımla birlikteyken hiç sorun olmaz’ demek için maç sonrası açmak istedim. Fakat hassasiyetiniz çok kıymetli. Kaygılarınızı bizzat sizden dinlemek isterim” dedi.

Ekrem Bey ile uzun uzun konuştuk. Ben meramımı anlattım. O da şunları ifade etti:

“Ben bu maça şimdi gitmeye karar vermedim. Seçim öncesi gideceğimi söylemiştim. Hatta Pendik’te gezerken bir gence beraber gitme sözü de vermiştim. Bu akşam sözümü tuttum o arkadaşı da yanımda götürdüm.”

“Fakat beni bu maçlara gitmekten alıkoymaya çalışanlar da oldu” diye ekledi…

Ben “Kim bunlar, ne yaptılar?” deyince de şöyle konuştu:

“Kulüpleri arayıp tehdit ettiler Nagehan Hanım. Hem Beşiktaş’a, hem Fenerbahçe’ye İmamoğlu maça gelmesin diye telefon açıldı.”

İmamoğlu’nun ağzından bir anda dökülen bu şok edici iddianın ardından Ekrem Bey’e yeniden sordum:

“Yani Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerinin sizin maça gelmemenizle ilgili tehdit edildiğini mi söylüyorsunuz?”

“Evet aynen” diye cevap verdi…

“Bunu yazabilir miyim” dedim “Yazabilirsiniz hatta buyrun yazın” diye yanıtladı.