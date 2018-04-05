Beşiktaş Belediyesi'nden polis incelemesiyle ilgili açıklama

Beşiktaş Belediyesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan aramanın ardından açıklama yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün tarafından yapılan arama sonrası Beşiktaş Belediyesi'nden açıklama geldi.

Beşiktaş Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise aramanın soruşturma kapsamında rutin bir araştırma olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde yazılı ve görsel basın organlarında Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon olduğu haberleri yer almıştır. Haberlerin devam eden soruşturma kapsamında her belediyede olabilecek rutin bir araştırmayla ilgili olduğu duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, belediyenin Çırağan Caddesi'ndaki Zabıta Müdürlüğü'nde de arama yapıldığı öğrenildi.