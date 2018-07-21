Beş bakanlığa bakan yardımcıları atandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlıklara bakan yardımcısı ataması Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlıklara bakan yardımcısı ataması Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnameye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlıklarına bakan yardımcıları atadı.

Bakanlıkların bakan yardımcılığı görevlerine atanan isimler şu şekilde: