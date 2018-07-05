Berna Laçin'den yeni açıklama: Sözünüzü gönlünüzü karartmayın

İdam cezası tartışmalarına ilişkin ''İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!'' paylaşımı yapan oyuncu Berna Laçin hakkında AKP'lilerin hedef göstermesi sonrası soruşturma başlatılmıştı.

Laçin, sosyal medyadan konuya ilişkin bir açıklama yaparak, "Sözünüzü gönlünüzü karartmayın. Zor zamanlardan geçmek güzeldir çünkü yanında olan dostları görür, beklemediğin seslerin güzel sözleriyle mutlu olursun" dedi.

Laçin'in açıklaması şöyle:

Sözünüzü gönlünüzü karartmayın. Zor zamanlardan geçmek güzeldir çünkü yanında olan dostları görür, beklemediğin seslerin güzel sözleriyle mutlu olursun. Beni yanlış anlayanlara hatta bilerek çarpıtıp kaos ortamı yaratanlara karşı yanımda olmanıza müteşekkirim. Yine de benim meramımı doğru anlatmak gayretiyle dahi olsa lütfen çirkin tartışma ortamlarına girmeyin, insanları birbirine düşürmek isteyen zihniyetlerin ekmeğine yağ sürmeyin. İftira atanlara inananlar elbette gün gelip üzülecek. Olsun biz bugün dövüşür yarın barışırız. Yeter ki niyetler iyi olsun.

Yorumları kapatıyorum şu an çünkü karşılıklı taraf yaratmaya çalışanlara izin vermek istemiyorum . Kavga ortamı ve kaostan beslenenler yüzünden durduk yere gönlünüz sözünüz kararsın istemiyorum. Yoksa küfür etmişler ne olacak, küfür çıktığı ağzın kiridir ve yalnız kendini zehirler.