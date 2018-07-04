Berna Laçin'den kendisini hedef gösteren AKP'liye ilişkin açıklama

'İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!' tweeti nedeniyle AKP'liler tarafından hedef gösterilen ve hakkında soruşturma başlatılan Berna Laçin'den açıklama geldi.

Cinsel istismar suçluları için istenen idam cezası tartışmalarına ilişkin ''İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!'' paylaşımı yapan oyuncu Berna Laçin, AKP'liler tarafından hedef alınmış, hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Laçin, kendisini hedef alan paylaşımı yapan AKP'li şarkıcı Alişan'a ilişkin, "AliŞan twitti silmiş bu durumda. Halkı galeyana getirip, yazdığımı yanlış anlayıp, haksız yere beni hedef gösterdiğini anlamış olmalı . Hatadan dönmek hiç yoktan iyidir. Yoksa yine iflah olmaz bir şekilde iyimser mi düşünüyorum?" ifadelerini kullandı.

Laçin, "Arapalar kutsal değil, biz Arap değiliz, Arabistan da bizim toprağımız değil! Kutsallar ayrı, o kutsalların bulunduğu şehirlerde bugün yaşayan insanlar ayrı! A-Y-R-I Sultanahmet’te de çok hırsızlık oluyor dersem camiye mi küfretmiş oluyorum! Bir delirmeyin ya! Tövbe tövbe" dedi.