Berna Laçin hakim karşısında: Erdoğan ve Cemal Kaşıkçı örneği...

'İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı' tweeti nedeniyle yargılanan oyuncu Berna Laçin, hakim karşısına çıktı.

Çocuklara yönelik cinsel istismar ve cinayetlere ilişkin idam cezası tartışmaları sırasında "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı" tweeti atan ve bu tweet nedeniyle AKP'liler tarafından hedef gösterilen oyuncu Berna Laçin, bugün hakim karşısına çıktı.

"İddianameye konu tweeti ben attım. Bu idam ile ilgili bir tweettir. Tweette idam etiketi bulunmaktadır. Dinle ilgili herhangi bir konu yok. İdamla ilgili bir konudur" diyen Laçin, "Bunlar troller tarafından bilinçli olarak saptırılıp bir gündem yaratılmıştır. Şu anda burada olmama sebep olmuşlardır" ifadelerini kullandı.

Laçin, attığı tweete ilişkin, "Nasıl ki Sayın Cumhurbaşkanımız Suudların yaptığı cinayeti anlatırken 'katiller' dediğinde Müslümanları kast etmiyorsa ben de Medine şehrinden bahsederken bunu İslamiyet'le ve Müslümanlıkla bağlamadım" diye konuştu.