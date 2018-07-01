Berlin’de 2 Temmuz anması: Sivas'ta yakanlar AKP'yi kuranlar

Berlin'de Sivas Katliamı'nın 25. yılında düzenlenen 2 Temmuz yürüyüşünde AKP iktidarına öfke büyüktü.

Sivas Katliamı'nın 25. yılında Berlin'de toplanan iki bin kişi "Sivas'ta yakanlar AKP'yi kuranlar", "Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok", "Hırsız, katil Erdoğan" sloganlarıyla yürüdü.

Berlin Alevi Toplumu’nun çağrısıyla, Çorum Derneği, Dersim İnsiyatifi, Dersim Cemaati, Tokat ve Çevresi Çağdaş D.D, Berlin Arap Alevileri Birliği, Omcalı KDD, Sivaslı Canlar, Akdağ YDD, Al-Dersimspor, Bahadın Der, Gaziantep Çepnileri ve birçok siyasi parti ve örgütün desteğiyle organize edilen yürüyüşe AKP karşıtı öfke damga vurdu.

Hermannplatz’da toplanan yaklaşık iki bin kişi açılış konuşmalarının ve Almanya'daki siyasi parti temsilcilerinin dayanışma mesajlarının ardından Kreuzberg’deki Berlin Alevi Toplumu - Cemevi’ne doğru yürüyüşe geçti. Yaklaşık üç saat süren yürüyüşte “Sivas’ta yakanlar AKP’yi kuranlar", "Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok", "Hırsız, katil Erdoğan" sloganları atıldı. Devletin 2 Temmuz 1993’te yaşanan katliamdaki sorumluluğuna dikkat çekildi. Berlin Cemevi önünde yapılan şiir dinletisi, deyiş ve türkülerin ardından sinevizyon gösterisiyle etkinlik sona erdi.