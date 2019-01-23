Berkin'in vuran polisin kimliği kesinleşti

Haziran Direnişi sırasında Okmeydanı’nda polisin attığı gaz fişeğiyle yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın katillerinin yargılandığı dava, bilirkişi raporunun katili göstermesine rağmen yine sonuçsuz kaldı ve 27 Şubat'a ertelendi.

Haziran Direnişi sırasında Okmeydanı’nda polisin attığı gaz fişeğiyle yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın katillerinin yargılandığı dava, bilirkişi raporunun Berkin'in katilinin kuvvetle mümkün Fatih Dalgalı denmesine rağmen Fatih Dalgalı'nın tutuklanmaması ile yine sonuçsuz kaldı. Duruşma 27 Şubat 2019'a ertelendi.

Gezi Parkı direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeği ile hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüyle ilgili davanın onuncu duruşması bugün İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme görüntülerin bilirkişinin incelemesini istemişti. İnceleme sonuçları geldi. Tanıkların ifadesine başvuruldu.

Tanık Ömer Faruk Göktaş, ''Sanık Fatih Dalgalı'yı tanıyorum. Olay günü görevliydim muhtemelen. Görev yaptığım sürece o bölgede görev yapmadım. Taksim AKM, Alman Konsolosluğu civarında görev yaptım. Zet ( gaz fişeği atan silah) silahının pek çok çeşidi var ama mesafe uzadıkça sapma olasılığı çok yüksek. Olaya ilişkin CD'yi izledim. Maktulu öldürüldüğü düşünülen anı izledim ama hedef gözükmüyor. Bu nedenle silahın açısı doğru mu, atış tekniği dogru mu bilemiyorum. Ben sanık ile aynı birimde yer almadım, tanımıyorum. Zet silahinin kullanımı hakkında eğitim veriyorum. Ben atış tekniğinin hukuka uygunlugunu konusunda karşı tarafı görmediğim icin yorumda bulunamam" dedi.

Diğer tanık Serdar Dogan'ın dinlenilmesine geçildi. Doğan, "Olay günü, olağanüstü bir durumdu. Ben olay günü, e5 güzergahindaydım. Okmeydanı tarafına hic gittigimi hatırlamıyorum. Gezi parkına müdahale eden ekipte de yer aldım. Zet kullanıyordum. 45 derecelik açı ile biraz eğilerek yere sektirerek atarız. Sanığı tanımadım. Okmeydanı tarafına hiç geçmedim"

'POLİS SAYISINI ARTTIRMAK İÇİN BENİ EKLEDİLER'

Tanık Mahir Pekdemir'in dinlenilmesine geçildi. Pekdemir, "Ben orada hiç görev yapmamıştım. O dönemde de bunu soyledim. Zetci kişi sayısını arttırmak için zetcileri eklediler. O dönemdeki çevik kuvvet müdürü ve emniyet müdürü tarafından sayı arttırmak için zetçileri eklediler. Zaten sonradan bildigim kadari ile meslekten ihraç edildi.

'POLİSİN KİMLİĞİ KESİNLEŞTİ, DELİLLER KARARTILMAYA ÇALIŞILIYOR'

Avukat Can Atalay, ''Tanık Pekdemir'in ifadesi, bizi sayı artsın diye dosyaya eklediler beyanı zaten Emniyet Müdürlüğünün en başından beri dosyada sistematik olarak delil karartmaya çalıştığının göstergesidir. Üniversiteden gelen rapor atışın hedef alınarak yerden sekmeden 30 derecenin altında, hedef gözetilerek atış yapıldığını gösteriyor. Bizce olay yerinde atış anı ile hedef arasinda mesafe ölçümü için keşif yapılmalıdır. Ölüme neden olan yaralama 2. zetci tarafından yapılmıştır. Saç tipinden, kulak tipine kadar maktulu öldüren şahsın 2. zetci olduğu kuvvetli muhtemel olarak tespit edilmiştir. 2. zetci Fatih Dalgalı'dır. Emniyet tarafından sistematik olarak delil karartılmıştır. Sadece sanık değil, arkasındaki amirleri ve siyasi iradenin sorumluluğu olduğu açıktır. Sanık Fatih Dalgalı rapor uyarınca kuvvetli muhtemel Berkin'i öldüren şahıstır. Hemen tutuklanmalıdır. İddianame hazırlanırken Berkin'i vuran şahsın %30 Fatih Dalgalı oldugu düşünülüyordu. Sonrasında rapor %75, son rapor ise %90 Berkin'i vuran kişinin Fatih Dalgalı olduğunu tespit etmiştir'' dedi.

