Berkin'in cenazesine katıldığı için tutuklanan Berkay Ustabaş davasında karar açıklandı

Berkin Elvan'ın cenazesine katıldığı için tutuklanan Berkay Ustabaş hakkında tahliye kararı verildi.

Berkin Elvan'ın cenazesine katıldığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Devrimci Gençlik Dernekleri Genel Sekreteri Berkay Ustabaş, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5. kez hakim karşısına çıktı.

ETHA'da yer alan habere göre, savcı esasa ilişkin mütaalasını tekrarlarken, delillerin toplanmasından, tutukluluk süresini de dikkate alarak adlî kontrol şartı ile Ustabaş'ın tahliyesini ve örgüt üyeliği iddiasıyla cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti Ustabaş'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma 15 Nisan 2019 tarihine ertelendi.