Berkin'in cenazesine katıldığı için 1 yıl tutuklu kalan Ustabaş'a 5 ay ceza

Berkin Elvan'ın cenazesine katıldığı için 1 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Berkay Ustabaş'a 5 ay hapis cezası verildi. Mahkeme cezasının bir yıl ertelenmesine hükmetti.

Berkin Elvan’ın cenazesine katıldığı için yargılanan ve 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Berkay Ustabaş'a 5 ay hapis cezası verildi. Ustabaş karara "F Tipi, işkence, sürgün ve yasaklar ardından tutuklu kaldığım sürenin yarısından az bir ‘ceza’ kararı: Bu mudur adalet?" diye tepki gösterdi.

Elvan'ın cenazesine katıldığı için “Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme bunların hareketlerine katılma”, “Toplantı veya yürüyüşlere silahla katılma” ve “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamalarıyla yargılanan Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) Genel Sekreteri ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Berkay Ustabaş, İstanbul Adliyesi 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Bianet'te yer alan habere göre, mahkeme, Ustabaş’ı “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, katılma; toplantı ve yürüyüşlere 23. Maddede belirtilen aletlerle katılmaktan” suçlu buldu.

Mahkeme, Ustabaş’ın 6 ay hapisle cezalandırılmasına, “geçmişi, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları gözetilerek 1/6 indirim yapılmasına” ve toplam 5 ay hapis cezasına hükmetti. Cezasının da bir yıl ertelenmesine hükmedildi.

Yargılama sürecinde bir yıl tutuklu kalan Ustabaş’ın tutuklu kaldığı süre, cezasına mahsup edildi.

Kararın ardından sosyal medyadan açıklama yapan Ustabaş, “1 yıl tutuklu kaldığım davada 5 ay hapis kararı verdiler. F Tipi, işkence, sürgün ve yasaklar ardından tutuklu kaldığım sürenin yarısından az bir ‘ceza’ kararı: Bu mudur adalet?” dedi.