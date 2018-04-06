Berkin Elvan'ın annesi işine geri döndü

Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan dün Ataşehir Belediyesi'ndeki işinden çıkarılması sonrası gelen tepkiler üzerine işine geri döndü.
Duvar'ın haberine göre, Elvan, işe geri alındığını, pazartesi günü işbaşı yapacağını söyledi.
"Güvenlik soruşturması" sebebiyle 110 taşeron işçi Ataşehir belediyesindeki işinden çıkarılmış, çıkarılan işçiler arasında Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan da yer almıştı.
İçişleri Bakanlığı, CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’yi "yolsuzluk" gerekçesiyle geçen aralık ayında görevden almıştı.