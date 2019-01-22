Berkin Elvan'ın ailesine soruşturma

Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ailesine, Can Dündar ve Erdem Gül'le dayanışma için gittikleri duruşma sonrasında slogan attıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan'a dayanışma için gittikleri Can Dündar ve Erdem Gül'ün duruşması sonrasında slogan attıkları iddiasıyla soruşturma açıldı.

soL'a konuşan Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan, 'Can Dündar ve Erdem Gül'le dayanışma için duruşmaya gittik. Sonrasında basın açıklamasına katıldık. Ancak slogan atmadık. Açılan soruşturmanın bizim için bir önemi yok. Bu saatten sonra bizim bu tür şeylerden yıkılmamız, üzülmemiz söz konusu olamaz. Biz adalet arayışımızdan vazgeçmeyeceğiz.' dedi.

Elvan'ın dosyasında hiçbir polis tutuklu yargılanmazken, ailenin Can Dündar ve Erdem Gül'le dayanışma için duruşmalarına katılmaları suç sayılarak haklarında soruşturma başlatılması büyük tepki topladı.

SAMİ ELVAN'DAN ÇAĞRI: 'YARIN GÖRÜLECEK DAVA HEPİMİZİN DAVASI'

Aile, Berkin Elvan'ın 23 Ocak 2019 (yarın) saat 10:00'da Çağlayan Adliyesi'nde görülecek olan duruşması için çağrı yaptı. Yapılan çağrıda, ailenin haksız soruşturmalarla suçlanmaya çalışıldığının da altı çizildi. Aile yaptığı açıklamada, adalet arayışından vazgeçmeyeceklerini yinelerken, yarın saat 10:00'da görülecek dava için çağrıda bulundu.

Elvan, 'Yarın görülecek olan dava, hepimizin davası. Bize ait bir dava değil. Eğer oradan bir kazanım elde edersek, herkes için bir kazanım elde etmiş olacağız. Yarın herkesi Çağlayan'a bekliyoruz' diyerek yarın görülecek olan duruşmaya çağrı yaptı.

