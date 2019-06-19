'Berkin Elvan'ı vuran polisin kim olduğu açıktır'

Haziran Direnişi'nde polisin hedef gözeterek attığı biber gazı kapsülünün başına isabet etmesi sonrası yaşamını yitiren Berkin Elvan davasında yeni duruşma bugün görülüyor. Elvan'ın avukatları hazırlanan son rapora ilişkin, 'Fatih Dalgalı yukarıda olduğu ve Berkin Elvan'ın boyu düşünüldüğünde sanık Fatih Dalgalı'nın atışı ile Berkin'in vurulduğu açıktır' ifadesini kullandı.

Haziran Direnişi'nde polis saldırısı sonrası yaşamını yitiren Berkin Elvan davasında yeni duruşma bugün görülüyor.

Davayı takip eden TKP'li Hukukçular, duruşmaya ilişkin "Katılan vekili "Fatih Dalgalı yukarıda olduğu ve Berkin Elvan'ın boyu düşünüldüğünde sanık Fatih Dalgalı'nın atışı ile Berkin'in vurulduğu açıktır" paylaşımında bulundu.

#BerkinElvanDavasi Katılan vekili "Fatih Dalgalı yukarıda olduğu ve Berkin Elvan'ın boyu düşünüldüğünde sanık Fatih Dalgalı'nın atışı ile Berkin'in vurulduğu açıktır." — TKPli Hukukçular (@TKPliHukukcular) 19 Haziran 2019