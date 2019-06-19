'Berkin Elvan'ı vuran polisin kim olduğu açıktır'

Haziran Direnişi'nde polis saldırısı sonrası yaşamını yitiren Berkin Elvan davasında yeni duruşma bugün görülüyor.
Davayı takip eden TKP'li Hukukçular, duruşmaya ilişkin "Katılan vekili "Fatih Dalgalı yukarıda olduğu ve Berkin Elvan'ın boyu düşünüldüğünde sanık Fatih Dalgalı'nın atışı ile Berkin'in vurulduğu açıktır" paylaşımında bulundu.
#BerkinElvanDavasi Katılan vekili "Fatih Dalgalı yukarıda olduğu ve Berkin Elvan'ın boyu düşünüldüğünde sanık Fatih Dalgalı'nın atışı ile Berkin'in vurulduğu açıktır."
— TKPli Hukukçular (@TKPliHukukcular) 19 Haziran 2019
#BerkinElvanDavasi katılan vekili "Fatih Dalgalı'nın Berkin Elvan'i hangi açı ile, hangi noktadan, hangi atışı ile kasten vurduğu dosya içindeki tüm raporlar düşünüldüğünde açıktır. Gelecek celse esasa ilişkin beyanda bulunmak istiyoruz."
— TKPli Hukukçular (@TKPliHukukcular) 19 Haziran 2019