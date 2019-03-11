Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan mezarı başında anıldı.

Gezi Direnişi sırasında, 16 Haziran 2013’te polis tarafından atılan gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan, ölümünün beşinci yıldönümünde Feriköy’deki mezarı başında anıldı.

Anma öncesi Anne Gülsüm Elvan, oğlunun mezarını öperek, “Senin o dik duruşunu şimdi ben alıyorum” diyerek yarın dertleşmek için mezara geleceğini söyledi. Anne Elvan, İçişleri Bakanı'na seslenerek "Benim çocuğum burada yatıyor. Neden hesabını sormuyorsun. Bunun hesabını vereceksin" diye konuştu.

Baba Sami Elvan, elindeki karanfilleri polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden çocukların ve gençlerin isimlerini tek tek sayarak Berkin'in mezarına bıraktı. Baba Elvan, “Gezi bir halktı, ekmekti, su ve adaletti. Ne ararsanız o vardı. Benim çocuğum ve onun gibileri bu yolda bedenlerini kaybetti. Ben burada bütün Türkiye’ye sesleniyorum. Berkin Elvan sadece benim çocuğum değil, hepinizin çocuğudur” diye konuştu.

Oğlu Berkin’in yaşadığını söyleyen baba Elvan, “Benim oğlum yaşamasaydı unuturduk ve bu insanların hepsi de unuturdu. Ben bugün her yerde herkesin Berkin Elvan’ı tanıdığını görüyorum. Verdiğimiz mücadeleden geri dönmeyeceğiz. Çocuklarımızın hak, adalet, ekmek mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz. Nerede bir hukuksuzluk ve adaletsizlik varsa karşı çıkacağız” ifadelerini kullandı.