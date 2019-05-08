Berkin davası ertelendi, Gülsüm Elvan açıklamada bulundu: O kadar güzel anneler günü hediyesi veriyorlar ki...

Haziran Direnişi'nde polis saldırısı sonrası hayatını kaybeden Berkin Elvan davasının bugünkü duruşması keşif sonrası bilirkişi raporu ve tanıkların gelmemesi nedeniyle ertelendi. Duruşma sonrası açıklamada bulunan Gülsüm Elvan, 'Bu hafta anneler günü haftası, çok güzel hediyeler veriyorlar bize de... O kadar güzel hediyeler veriyorlar ki... Adliyelerde kaç senedir sürünüyoruz. Emir vererek vurdurdu, beni yuhlattırdı. O kadar katledilen çocuk var ki. Ama inanıyorum o adalet gelecek' ifadelerini kullandı.

Haziran Direnişi'nde polis saldırı sonrası hayatını kaybeden Berkin Elvan davasının bugünkü duruşması tanık ve keşif sonrası bilirkişi raporu gelmediği için ertelendi.

Duruşma sonrası bir açıklama yapan Berkin'in babası Sami Elvan, "Daha gelmeyen 5-6 tanık var, yakalaması olanlar var, onlar hala gelmedi. Demek ki yakalamıyorlar mahkemeyi uzatmak için. 19 Haziran'da tekrar burada olacağız, ona göre de gardımızı alacağız. Hukuk arıyoruz, açız bu adalete. Sadece biz değil, bütün toplum aç. İstanbul'daki seçimi gördünüz, bizim mahkeme sonucunu da aynı şekilde uzatıyorlar" dedi.

Anne Gülsüm Elvan ise yaptığı konuşmada, "Bu hafta anneler günü haftası, çok güzel hediyeler veriyorlar bize de... O kadar güzel hediyeler veriyorlar ki, anneler gününü kutluyorlar. Adliyelerde kaç senedir sürünüyoruz. Emir vererek vurdurdu, beni yuhlattırdı. O kadar katledilen çocuk var ki. Öyle güzel anneler günü hediyesi verildi ki... Ama inanıyorum ki bu adalet gelecek, pazartesi adaleti gömdü ama biz o adaleti oradan çıkaracağız. Her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.