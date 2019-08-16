Bergama Belediyesi'nde mobbing: Temizlik malzemesi deposuna attılar

AKP'ye geçen Bergama Belediyesi, belediyede görev yapan Aydın İleri'yi temizlik malzemesi deposuna görevlendirdi. İleri, Türk Kütüphaneciler Derneği'nde Genel Başkan Yardımcılığı ve Okul Kütüphanecileri Derneği Başkanlığı yapıyor.

31 Mart yerel seçimleri sonrasında AKP'ye geçen İzmir Bergama Belediyesi'nin, Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Okul Kütüphanecileri Derneği Başkanı Aydın İleri’yi temizlik malzemesi deposuna görevlendirdiği iddia edildi.

Zemin katta ve güneş almayan bir odada çalıştırılan İleri'nin, belediyeden baskı gördüğü söyleniyor.

'YAŞAM TARZINA MÜDAHALE EDİLİYOR'

Oben Ulu'nun haberine göre, Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel ve Bergama Veli-Der yönetiminden Fikret Ali Parlas, katıldıkları televizyon programında Bergama Belediyesi’nde yaşanan mobbing iddialarını paylaştı. 31 Mart sonrasında yaşanan süreci değerlendiren platform yetkilileri, "yeni yönetimin yaşam tarzına müdahale etme eğiliminde olduğunu" belirtti.

'ÇIKTIĞI AN ZABIT TUTULUYOR'

Parlas, “Türkiye Kütüphaneciler Derneği ikinci başkanı, yazar bir arkadaşımızı alıp belediyemizin deposuna kilitledik. Belediye’de zemin katta ‘kıpırdarsan işten atılırsın korkusuyla’ tutuluyor. Üç kitabı bulunan yazar arkadaşımız oradan çıkamıyor ve çıktığı an ‘yerinde yoksun’ diye zabıt tutuluyor. İnsan Kaynakları Müdürü ve Belediye Başkanı aşağı indi mi bilmiyorum ama ben ‘acaba nasıl bir yerdir?’ diye bizzat gidip gördüm. Kesinlikle oturulacak bir yer değil. Çünkü güneş almadığı gibi temizlik malzemesi deposunun kapısına oturtmuşlar. Orada malzeme kaybolsa sorumlusu o olacak, çünkü orada oturuyor” diye konuştu.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel de, İleri'nin savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirterek şunları söyledi: “Başka arkadaşlarımıza da mobbing yapılıyor ama bu arkadaşımıza yapılan gerçekten hepimizi üzüyor. Vicdanları yaralıyor. Nefes almak için çay içmeye çıktığında hemen insan kaynakları müdürü geliyor ve küfürlü konuşuyor. Sonuçta amir olabilirsin ama çalışanına karşı nasıl davranacağın konusunda 657 açık. Onun için bu arkadaşı adeta belediyenin mahzenine gömmeye çalışıyorlar"

'İŞTEN ÇIKARMAYA ZORLUYORLAR'

Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel, İleri'nin işten çıkması için baskı yapıldığını söyleyerek, "İşten çıkarmadık söyleminde bulunuyorlar ama bu mobbing ile insanları işten çıkarmaya zorluyorlar. İçlerinde Ziraat Mühendisi, Orman Mühendisi de olan bu arkadaşlarımızı sıradan memurluklara vermeleri, yıllardır Fen İşlerinde görev yapmış bir arkadaşımızı park bahçelere vermeleri doğru değil. Ben bu müdürlerle çalışmayacağım diyebilirsiniz ama üniversite mezunu vasıflı insanları, vasıfsız işlere vermenin âlemi yok. Bergama’nın bir tane orman mühendisi var. Bir ya da iki ziraat mühendisi var. Bu insanlara devletin verdiği maaş o vasfından dolayı ve o işi yapmaları ile tanımlanmış bir maaş. Bunlarla uğraşmaları kamuoyunda hoş bir itibar bırakmıyor” diye konuştu.