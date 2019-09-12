Berat Albayrak'tan yeni adım: Borçlanma Genel Müdürlüğü

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü oluşturuldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında kararnamede değişiklik yapan kararnameyle Borçlanma Genel Müdürlüğü oluşturuldu.

Buna göre, Borçlanma Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri şöyle sıralandı: