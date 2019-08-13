Berat Albayrak'tan sigara zammı yanıtı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CHP'li Ömer Fethi Gürer'in kaçak sigara ile ilgili soru önergesine, 'Ülke genelinde yapılan yaygın ve yoğun denetimler neticesinde yasadışı sigara yakalama rakamlarında artış, kaçak sigara kullanım oranlarında ise düşüş yaşanmaktadır' diye cevap verdi. Gürer, 'Bakanın bu cevabı esasen kaçak sigaranın ülkemizde varlığının itirafı gibidir' dedi.

Sigara fiyatlarında paket başına 3 liraya varan fiyat artışının ardından CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, zamları ve artan fiyatların kaçak sigara kullanımını artırıp arttırmadığını yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Gürer’in Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelttiği yazılı soru önergesine yanıt veren Albayrak, “Ülke genelinde yapılan yaygın ve yoğun denetimler neticesinde yasadışı sigara yakalama rakamlarında artış, kaçak sigara kullanım oranlarında ise düşüş yaşanmaktadır” dedi. Albayrak önergede sunulan diğer sorulara ise yanıt vermedi.

'BAKANIN YANITI KAÇAK SİGARA KULLANIMININ İTİRAFIDIR'

Konuyla ilgili açıklama yapan Gürer, “Bakanın yanıtında görüldüğü üzere, yasa dışı sigara yakalama rakamlarında artış görülmüş. Bakanın bu cevabı esasen kaçak sigaranın ülkemizde varlığının itirafı gibidir. Kaçak sigara ülkemize nereden, nasıl, hangi yollarla gelmektedir? Ayrıca sorularımız yanıtlansaydı gerçek açığa çıkacaktı" diye konuştu. Halkın ve milletvekilinin bilgi edinme hakkının suistimal edildiğini söyleyen Gürer, "Veriler eğer saklanıyorsa orada sorunun varlığı gizlenmek isteniyor demektir. Kaçak sigaranın yakalanması, kaçak sigara kullanımı azaldı sonucunu vermez. Kaçak sigara kullanımının azaldığı ispatı nedir? Bakan yanıtları, sorulara açık yanıt verilinceye kadar anlamsızdır” dedi.

CHP'li Gürer'in soru önergesinde şunlar yer alıyordu:

“Hükümetin sigaradan alınan vergileri arttırmasına paralel olarak sigara satışlarında azalma görülmekte midir? 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında ülkemizde tüketilen sigara miktarı ne kadardır? 2009 ve 2018 yıllarında sigaradan alınan vergi oranları nedir? Artırılan vergilerle beraber kayıt dışı kaçak sigaraların tüketimindeki artışla ilgili bir araştırma yapılmış mıdır? Yapıldıysa kaçak sigaralardan dolayı devletin yaşadığı vergi kaybı ne kadardır? 2009 ve 2018 yıllarında ele geçirilen kaçak sigara miktarları yıl bazında ayrı ayrı olmak üzere ne kadardır? Ülkemizdeki tütün üretimi miktarı 2009 ve 2018 yıllarında ayrı ayrı olmak üzere ne kadardır? Ülkemizde en çok hangi illerde tütün üretimi yapılmaktadır?”

