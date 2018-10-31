Berat Albayrak'tan KDV ve ÖTV indirimi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta KDV ve ÖTV indirimleri olacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni vergi indirimlerini açıkladı. Otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta KDV indirimleri yapılacak. İndirimler yarından itibaren geçerli olacak.

Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Bizim kitabımızda gevşemek yok. Motivasyonumuzu koruyarak güven artırıcı adımları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Tüm kamuoyuyla önemli gördüğüm açıklamayı paylaşmak istiyorum. Yıl sonuna kadar altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini devreye alıyoruz.

Konut satışında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e indirim uygulamasını devam ettiriyoruz.

Tapu harçlarının yüzde 4'den 3'e indirilmesi yıl sonuna kadar devam edecek.

Mobilyada KDV yüzde 18'den 8'e inecek.

Beyaz eşyada ÖTV yıl sonuna kadar sıfıra iniyor.

1600 CC altı motorlu araçlarda ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidiyoruz.

Ticari araçlarda KDV'yi yüzde 18'Den yüzde 1'e indiriyoruz."