Berat Albayrak'tan ilk talimat geldi: Belediyeler krizde...

Saray harcamalarından kısmayan AKP, tasarruf tedbirlerine belediyelerden başlandı. Belediyelere önümüzdeki ay aktarılacak kaynağın yüzde 30’unun kesileceği bilgisi verildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "kamuda tasarruf tedbirlerini almaya başladıklarını" açıklamasının ardından ilk işaret belediyelerden geldi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, belediyelere, önümüzdeki ay aktarılacak kaynağın yüzde 30 oranında azalacağı yazılı olarak bildirildi. Karayolları ve Devlet Su İşleri başta olmak üzere yatırımcı kurum ve kuruluşlara da ödeneklerde kısıntıya gidileceğinin sözlü olarak bildirildiği ifade edildi.

Edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan belediyelere yapılan bildirimde, önümüzdeki ay aktarılacak ödeneklerin yüzde 30 civarında düşeceği bilgisi verildi. Ödeneklerin düşecek olmasının, nakit sıkıntısı yaşayan, vadesi gelen borçlarını ödemekte güçlük çeken birçok belediyede şok etkisi yarattığı ifade edildi. Bazı belediye yöneticileri, ödeneklerin yüzde 30 düşecek olmasının Albayrak'ın açıkladığı tasarruf önlemlerinden kaynaklandığını belirtirlerken, bazı belediye yöneticileri ise ödenek düşüşünün bütçenin vergi gelirlerinde yaşanacak azalmadan kaynaklandığını ifade ettiler.