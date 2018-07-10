Berat Albayrak'tan ilk açıklama

Damat Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'daki devir teslim töreninde açıklamalarda bulundu. Albayrak, enflasyonu tekrar tek hanelere indirmek için çok yoğun mesai harcayacaklarını ve küresel sistemle daha fazla entegre olunacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. Albayrak bugün Meclis'te yemin ettikten sonra eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan görevi teslim aldı.

Albayrak yeni görevine ilişkin "Büyüme kaydettik, kurumsal ve sistematik olarak. Diğer bakanlarımızın yukarı taşıdığı çıtayı daha da yukarı taşıyacağız. Daha aktif ve enerjik bir şekilde çalışacağız.. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok büyük işler gerçekleştirdik. Değişim dinamizmini gelişimle harmanlayarak çok önemeli aşamalar kaydettik. Bütçe ve mali disiplin konusundaki aynı duruş duruş daha iyi şekilde devam etmesi için çalışacağız. Rabbim hayırlı mübarek eylesin. Rabbim önce milletimize sonra cumhurbaşkanımıza bizi mahçup etmesin" açıklamasında bulundu

Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal ise duruma ilişkin, "Enflasyonu tekrar tek hanelere indirmek için çok yoğun mesai harcayacağız. Yapısal değişim konusunda adımları çok daha hızlı atacağız. Küresel finansal sistemle daha entegre olacağız" ifadelerini kullandı



