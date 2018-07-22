Berat Albayrak'tan 'G-20' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Arjantin'deki G20 toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Arjantin'deki G20 toplantısının çok verimli geçtiğini belirterek, "Hakikaten küresel ticaretin çok zorlu sınamalardan geçtiği bir dönemde ve Türkiye açısından da yeni bir dönemin başlangıcı olması itibarıyla yoğun bir ekonomi diplomasisini de içeren tarihi ve kritik bir zirve oldu bizim için" dedi.

Çok verimli ve başarılı ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Albayrak, ABD, Çin, Almanya, Fransa, Brezilya, Güney Kore, Endonezya ve Avrupa Birliği’nden (AB) mevkidaşlarıyla baş başa görüştüğünü vurguladı.

Türkiye’nin önünde 24 Haziran sonrasında 5 yıllık güçlü bir etki döneminin bulunduğunu söyleyen Albayrak, “Türkiye, bu 5 yılda çok daha güçlü bir yeni kalkınma planı, bütçe planı, makro-ihtiyati politikalar noktasında özellikle iktisadi hayat, fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele noktasında, eski dönemlerde yaşananları bir daha yaşamayacağı çok daha güçlü bir dönem inşallah tecrübe edecek” ifadelerini kullandı.