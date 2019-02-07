Berat Albayrak'tan EYT yanıtı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, emeklilikte yaşa takılan yurttaşların talebini bir kez daha geri çevirdi.

Emeklilikte yaşa takılan yurttaşların düzenleme talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan "ekonomiye yük" gerekçesiyle reddederken, konuya ilişkin bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi.

Bakan Albayrak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna "EYT konusu ile ilgili bu hükümetin cevabı ortada. Çok basit yaklaşmak doğru değil. Gündemimizde yok" yanıtını verdi.

Türkiye'nin zor bir dönemden güçlü bir çıkışla çıktığını ileri süren Bakan Albayrak "2018 yılında Türkiye'nin yaşadığı bu süreç bağışıklık sistemini güçlendirdiği bir dönem oldu. Toparlanma süreci beklediğimizden hızlı geçiyor" dedi. Güçlü adımların atıldığını ve atılmaya devam edeceğini belirten Bakan Albayrak "Yüzde 8-11 büyümelere kıyasla yüzde 3-5-6 büyüme hızları ile dengelenme süreci yaşayacağız" diye konuştu.